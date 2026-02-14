;

Es el DT más cuestionado de la Liga de Primera y así habla de su futuro: “Se olfatean cambios”

Javier Torrente, técnico de Everton, reconoció que podría dejar su cargo tras sumar su tercera derrota consecutiva ante Huachipato.

Everton ha tenido un arranque para el olvido en la Liga de Primera 2026. El equipo de Viña del Mar perdió sus dos primeros partidos y, en la tercera fecha, sufrió una nueva derrota por 3-0 frente a Huachipato.

La contundente caída ante el cuadro acerero dejó al elenco ruletero como colista absoluto del torneo con cero puntos y a su técnico, Javier Torrente, en la cuerda floja. Incluso, el propio DT reconoció en conferencia que podría dejar su cargo.

“Se han cambiado dos entrenadores durante el año 2025. Llegó el tercero a fin de año, que fui yo, y encaminamos este 2026 donde lo que se olfatea van a ser cambios”, manifestó Torrente.

“Nosotros vamos a seguir trabajando y apostando al trabajo, tratando de mejorar lo que tenemos, tratando de lograr puntos, pero también sabemos que la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones y entendemos que el fútbol es así", añadió.

Luego, el entrenador de Everton realizó dura autocrítica por el nivel del equipo. “En el proceso que llevamos el plantel prácticamente sigue siendo el mismo. No logramos neutralizar a los rivales cuando proponen algo y tampoco logramos ser desequilibrantes cuando proponemos nosotros", señaló.

“Cuando llegamos al equipo intentamos con distintas formas, con línea de cuatro, con línea de tres, con tres volantes, con cuatro delanteros y ninguna ha terminado acomodándole al equipo para verlo mejor y obteniendo puntos", sentenció.

