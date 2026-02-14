Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 14 de febrero, y quién transmite? / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, 14 de febrero, la agenda de partidos del fútbol chileno ofrece tres encuentros por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

En el Día de San Valentín, el balón no deja de rodar y este sábado habrá acción en La Serena, Quillota y El Salvador.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 14 de febrero, inicia con el clásico de la Cuarta Región entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, que se enfrentarán a las 12:00 horas en el Estadio La Portada. Transmite TNT Sports Premium y Canal 13.

Luego, la acción continuará en el Estadio Lucio Fariña, donde Deportes Limache recibirá a O’Higgins a partir de las 18:00 horas. Transmite TNT Sports Premium.

La jornada concluirá con el duelo entre Cobresal y Universidad Católica, que se medirán en el Estadio El Cobre a las 20:30 horas. Transmite TNT Sports Premium.