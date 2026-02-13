;

VIDEO. El mensaje de “Paqui” al hincha azul tras los malos resultados: “Más que decir algo, lo que tengo para ofrecer es trabajo”

“Podemos pedir muchas cosas, pero en este momento, más que pedir, tenemos que dar más”, dijo Francisco Meneghini tras otro mal partido de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Francisco Meneghini sigue sin encontrar respuestas en la Universidad de Chile y este viernes volvió a dejar dudas tras el empate sin goles ante Palestino.

En conferencia de prensa, “Paqui” intentó rescatar aspectos positivos del encuentro y también envió un mensaje a los hinchas azules, que comienzan a impacientarse por los resultados.

“Fue un partido que dominamos. El rival se defendió con mucha gente detrás de la línea del balón, lo que hacía difícil encontrar espacios. En el primer tiempo los hallamos por la derecha con centros; en la segunda etapa atacamos más por la izquierda con desbordes de Assadi”, señaló el técnico argentino.

Revisa también:

ADN

Hasta ahora la tónica ha sido enfrentar equipos que nos ceden la iniciativa. Ahí debemos tener variantes: encontrar a Lucas, generar ventajas con los carrileros o sumar incorporaciones desde atrás. Por momentos lo conseguimos y, pese a la dificultad que nos planteó el rival, generamos acciones”, añadió.

Sobre el polémico gol anulado a Charles Aránguiz, explicó: “Vimos la revisión. Los árbitros comentaban que era una mano, un roce pequeño. Pensábamos que lo iban a cobrar, pero no tenemos mucho más que decir”.

Finalmente, Meneghini se dirigió a la hinchada ante la seguidilla de resultados adversos: “Más que decirles algo, lo que tengo para ofrecer es trabajo. Podemos pedir muchas cosas, pero en este momento, más que pedir, tenemos que dar más. Trabajar en la semana para jugar mejor ante Limache y conseguir los tres puntos para empezar a encaminarnos en la tabla”, cerró.

