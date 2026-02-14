Mujer iba manejando cuando fue atacada a balazos desde una moto en Coquimbo: desenlace fatal

Una mujer de 36 años fue asesinada la madrugada de este sábado en un ataque a balazos registrado en Coquimbo. La víctima llevaba a un sujeto desde la cárcel de La Serena cuando ocurrió el crimen.

El brutal homicidio ocurrió cuando un sujeto que habría salido con libertad condicional desde el Centro Penitenciario Huachalalume de La Serena, se trasladaba en un vehículo menor particular conducido por la mujer.

Ambos fueron interceptados por una motocicleta con dos ocupantes: uno de ellos dispara al interior del automóvil. El vehículo perdió el control y termina al interior de una parcela, esto en calle Waldo Alcalde, frente al condominio Altos del Valle camino a Huachalalume en Coquimbo.

Al lugar concurrió Samu y Carabineros, donde se pudo constatar el fallecimiento de la conductora, quien habría recibido dos impactos de bala.

“Por instrucción de la Fiscalía ECO, personal de la Brigada de Homicidios, junto a peritos laboratorios de criminalística regional, se encuentran trabajando en un sitio de suceso por homicidio con arma de fuego de una mujer de 36 años de edad, que fue herida a bala en este sector”, dijo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

De acuerdo a información preliminar, el recluso que viajaba con la víctima habría resultado ileso y se encontraría detenido.