;

Mujer iba manejando cuando fue atacada a balazos desde una moto en Coquimbo: desenlace fatal

El trágico hecho ocurrió cuando la víctima trasladaba a un hombre que habría salido con libertad condicional.

ADN Radio

Paulina Marín

Mujer iba manejando cuando fue atacada a balazos desde una moto en Coquimbo: desenlace fatal

Una mujer de 36 años fue asesinada la madrugada de este sábado en un ataque a balazos registrado en Coquimbo. La víctima llevaba a un sujeto desde la cárcel de La Serena cuando ocurrió el crimen.

El brutal homicidio ocurrió cuando un sujeto que habría salido con libertad condicional desde el Centro Penitenciario Huachalalume de La Serena, se trasladaba en un vehículo menor particular conducido por la mujer.

Ambos fueron interceptados por una motocicleta con dos ocupantes: uno de ellos dispara al interior del automóvil. El vehículo perdió el control y termina al interior de una parcela, esto en calle Waldo Alcalde, frente al condominio Altos del Valle camino a Huachalalume en Coquimbo.

Revisa también:

ADN

Al lugar concurrió Samu y Carabineros, donde se pudo constatar el fallecimiento de la conductora, quien habría recibido dos impactos de bala.

“Por instrucción de la Fiscalía ECO, personal de la Brigada de Homicidios, junto a peritos laboratorios de criminalística regional, se encuentran trabajando en un sitio de suceso por homicidio con arma de fuego de una mujer de 36 años de edad, que fue herida a bala en este sector”, dijo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

De acuerdo a información preliminar, el recluso que viajaba con la víctima habría resultado ileso y se encontraría detenido.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad