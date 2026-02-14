Trabajadores pesqueros encuentran cuerpo de mujer flotando en puerto San Antonio

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en conjunto con la Armada, investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer encontrado la mañana de este sábado en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso.

El hecho fue reportado cerca de las 08:00 horas por trabajadores de la Lonja Pesquera, quienes alertaron a las autoridades tras divisar a una persona flotando en la bahía.

Personal marítimo acudió al lugar y constató la presencia de un cuerpo sin signos vitales, aparentemente correspondiente a una mujer.

El sitio del suceso fue resguardado conforme a los protocolos y se dio aviso al fiscal de turno, quien instruyó que la investigación quedara en manos de la PDI.

El subcomisario Jonathan Carvacho, de la Brigada de Homicidios, señaló que las primeras diligencias permitieron establecer que se trata de una mujer chilena, de 65 años, con residencia en la comuna de San Antonio.

Asimismo, indicó que no se observaron lesiones externas atribuibles a la intervención de terceros.

Tras finalizar las pericias en el lugar, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Legal para la realización de la autopsia que permitirá determinar la causa de muerte.