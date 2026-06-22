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Portugal - Uzbekistán: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Ambas selecciones no pudieron ganar en sus respectivos debuts, por lo que necesitan con urgencia los tres puntos para seguir con vida en el Grupo K.

Daniel Ramírez

Portugal - Uzbekistán: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Portugal - Uzbekistán: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Robbie Jay Barratt - AMA

Este martes 23 de junio, Portugal y Uzbekistán chocarán en un partido clave por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El conjunto portugués decepcionó en su debut mundialista tras igualar 1-1 con la República Democrática del Congo. Uno de los puntos más bajos en el conjunto luso fue su goleador y principal estrella, Cristiano Ronaldo, quien no registró ningún remate al arco durante el partido.

Por su parte, el combinado uzbeko sufrió una derrota inapelable ante Colombia en su estreno en el torneo planetario. Los cafetaleros se impusieron por 3-1 y quedaron como líderes del grupo.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El duelo entre Portugal y Uzbekistán está programado para este martes 23 de junio a las 13:00 horas de Chile. El partido se llevará a cabo en el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Portugal vs. Uzbekistán?

En Chile, el partido entre Portugal y Uzbekistán será transmitido por dos canales de TV: se podrá ver por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

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