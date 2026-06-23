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Definición Grupo A del Mundial 2026: a qué hora juegan México-República Checa y Sudáfrica-Corea del Sur, y quién transmite por TV

Los elencos jugarán en simultáneo para resolver las posiciones finales de la zona.

Carlos Madariaga

Definición Grupo A del Mundial 2026: a qué hora juegan México-República Checa y Sudáfrica-Corea del Sur, y quién transmite por TV

Definición Grupo A del Mundial 2026: a qué hora juegan México-República Checa y Sudáfrica-Corea del Sur, y quién transmite por TV / Eurasia Sport Images

Este miércoles 24 de junio comenzarán a resolverse los grupos del Mundial 2026.

Uno será el A, donde México ya tiene asegurado el primer puesto, pero los otros tres elencos todavía poseen opciones de asegurar un lugar en los dieciseisavos de final.

Al respecto, los aztecas se medirán ante República Checa y Sudáfrica hará lo propio ante Corea del Sur.

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¿Cuándo y a qué hora juega México-República Checa y Sudáfrica-Corea del Sur por el Mundial 2026?

Los dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 21:00 horas este miércoles 24 de junio.

El México-República Checa se disputará en el Estadio Azteca, mientras que el Sudáfrica-Corea del Sur se escenificará en el Estadio BBVA de Monterrey.

¿Cómo y dónde ver en vivo México-República Checa y Sudáfrica-Corea del Sur?

El choque México-República Checa será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataformas Paramount+.

En tanto, Sudáfrica contra Corea del Sur se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

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