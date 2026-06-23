Futbolista de Jordania y su confesión sobre Messi antes de enfrentarlo en el Mundial: dará que hablar

Jordania se sumó a las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026 luego de perder 2-1 ante Argelia anoche, por la segunda fecha del Grupo J.

El conjunto asiático se despedirá de la Copa del Mundo ante Argentina, y en la antesala del partido, el volante jordano Amer Jamous confesó su amor por Lionel Messi, además de revelar su fanatismos por la Albiceleste.

“Para ser honesto, soy fan de Argentina. Hay muchos jugadores que apoyan a Argentina y amamos a Messi, es el mejor jugador del mundo. Vimos los dos partidos y Messi estuvo increíble”, señaló Jamous en diálogo con ESPN.

“Intentaremos detener a Messi. Es algo imposible, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. No tenemos presión. Mejoraremos para demostrar que somos un gran equipo”, concluyó el mediocampista de Jordania de cara al compromiso contra Argentina.