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Futbolista de Jordania y su confesión sobre Messi antes de enfrentarlo en el Mundial: dará que hablar

El volante jordano Amer Jamous anticipó el partido contra Argentina y dejó llamativas declaraciones.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Jordania se sumó a las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026 luego de perder 2-1 ante Argelia anoche, por la segunda fecha del Grupo J.

El conjunto asiático se despedirá de la Copa del Mundo ante Argentina, y en la antesala del partido, el volante jordano Amer Jamous confesó su amor por Lionel Messi, además de revelar su fanatismos por la Albiceleste.

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“Para ser honesto, soy fan de Argentina. Hay muchos jugadores que apoyan a Argentina y amamos a Messi, es el mejor jugador del mundo. Vimos los dos partidos y Messi estuvo increíble”, señaló Jamous en diálogo con ESPN.

“Intentaremos detener a Messi. Es algo imposible, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. No tenemos presión. Mejoraremos para demostrar que somos un gran equipo”, concluyó el mediocampista de Jordania de cara al compromiso contra Argentina.

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