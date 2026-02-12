Usurpó una identidad y salió caminando: así logró escapar imputado del Centro de Justicia tras liberación por error

Un nuevo caso de liberación errónea remeció al Centro de Justicia de Santiago la mañana del miércoles, luego que un imputado que debía permanecer detenido lograra abandonar el recinto tras hacerse pasar por otro acusado que sí quedaba en libertad.

El hecho ocurrió durante la audiencia de formalización de tres personas investigadas por estafa, delito cometido en la comuna de La Florida. En el 13° Juzgado de Garantía se decretaron medidas cautelares que no implicaban prisión preventiva.

Formalización / Lukas Solis Ampliar

Sin embargo, uno de los imputados, Luis González Yáñez, mantenía una orden de detención pendiente por receptación y falsificación, por lo que debía quedar en tránsito para una nueva audiencia de control esa misma tarde.

Aprovechando la confusión, González Yáñez dijo ser otro de los imputados que recuperaba su libertad y salió caminando del edificio sin que el intercambio fuera advertido por el juez, abogados, intervinientes ni personal de Gendarmería. Solo horas después se detectó el error y se emitió una orden de captura para recapturarlo. El hombre permanece prófugo, mientras que la persona con la que habría intercambiado identidad fue detenida por usurpación.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó lo ocurrido como una “negligencia inexcusable” y anunció sanciones inmediatas: fueron removidos el jefe del subdepartamento de servicios especializados y la oficial a cargo del sector, además de suspender a dos funcionarios que estaban en la sala.

La Fiscalía Centro Norte investiga el caso. Se trata de la quinta liberación por error en menos de ocho meses, con episodios previos en Copiapó, La Serena, Rancagua y Santiago, situación que vuelve a tensionar la confianza en el funcionamiento del sistema penitenciario y judicial.