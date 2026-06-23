“Mira guatón cu…”: desclasifican feo encontrón de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy con hombre de la TV

Esta semana, en un nuevo capítulo del podcast Mari Con Edu, el proyecto que actualmente comparten Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy en internet, se desclasificó una tensa anécdota del pasado.

Mientras el dúo conversaba con su invitado, Luis Slimming, uno de los temas que salió a la conversación fueron los conflictos en el trabajo.

“¿Tú en el trabajo te has agarrado alguna vez a gritos con alguien? Yo no tengo recuerdos de haberme agarrado a gritos”, partió la animadora en dirección a su compañero de labores.

“Sí”, respondió el exconductor de Mentiras Verdaderas. “Sí, sí, me he agarrado, en el marco del respeto, pero hemos levantado la voz”, sumó.

“Yo soy de una casa donde el que hablaba más fuerte ganaba la discusión”, añadió Don Comedia.

Luego, la animadora del Festival de Viña del Mar sacó una vivencia del baúl de los recuerdos. “Nosotros una vez nos agarramos con un jefe. Fue heavy esa. Nosotros dos en contra de un jefe... no fue a grito pelado, pero fue dura la conversación”, explicó.

Fuentes, fiel a su estilo lanzó una bromita: “Entramos, abre la puerta y (Mari dice): ‘mira, guatón cul...’”.

“Nooo, pero ¿cómo le voy a haber dicho eso? No, no lo insulté nunca. Le dije mira: ‘te voy a decir al tiro... eres un desleal’. Pero no le dije guatón mmm... al tiro, corta, por qué tienes que dar tanta vuelta“, comentó la periodista. ”Yo soy súper frontal", afirmó.