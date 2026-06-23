;

“Mira guatón cu…”: desclasifican feo encontrón de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy con hombre de la TV

“Nosotros una vez nos agarramos con un jefe. Fue heavy esa”, contó la periodista en el podcast Mari con Edu.

Javier Méndez

“Mira guatón cu…”: desclasifican feo encontrón de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy con hombre de la TV

Esta semana, en un nuevo capítulo del podcast Mari Con Edu, el proyecto que actualmente comparten Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy en internet, se desclasificó una tensa anécdota del pasado.

Mientras el dúo conversaba con su invitado, Luis Slimming, uno de los temas que salió a la conversación fueron los conflictos en el trabajo.

¿Tú en el trabajo te has agarrado alguna vez a gritos con alguien? Yo no tengo recuerdos de haberme agarrado a gritos”, partió la animadora en dirección a su compañero de labores.

“Sí”, respondió el exconductor de Mentiras Verdaderas. “Sí, sí, me he agarrado, en el marco del respeto, pero hemos levantado la voz”, sumó.

“Yo soy de una casa donde el que hablaba más fuerte ganaba la discusión”, añadió Don Comedia.

Revisa también:

ADN

Luego, la animadora del Festival de Viña del Mar sacó una vivencia del baúl de los recuerdos. “Nosotros una vez nos agarramos con un jefe. Fue heavy esa. Nosotros dos en contra de un jefe... no fue a grito pelado, pero fue dura la conversación”, explicó.

Fuentes, fiel a su estilo lanzó una bromita: “Entramos, abre la puerta y (Mari dice): ‘mira, guatón cul...’”.

“Nooo, pero ¿cómo le voy a haber dicho eso? No, no lo insulté nunca. Le dije mira: ‘te voy a decir al tiro... eres un desleal’. Pero no le dije guatón mmm... al tiro, corta, por qué tienes que dar tanta vuelta“, comentó la periodista. ”Yo soy súper frontal", afirmó.

Revisa el capítulo completo de Mari con Edu a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad