;

Denuncian maltratos en residencia clandestina para personas con discapacidad en Ñuñoa

Registros ciudadanos, reclamos reiterados y fiscalización municipal derivaron en procedimiento policial.

Martín Neut

Matías Castillo

Denuncian maltratos en residencia clandestina

Denuncian maltratos en residencia clandestina

02:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vecinos de Ñuñoa denunciaron presuntos maltratos al interior de una residencia clandestina para personas con discapacidad cognitiva severa, lo que derivó en un operativo policial y la presencia de personal municipal en el sector.

El inmueble, ubicado en calle Villaseca, cerca de avenida Irarrázaval, funcionaba sin autorización y albergaba al menos a seis personas.

Revisa también:

ADN

Existen denuncias previas y videos que evidenciarían gritos y violencia verbal, mientras se investiga si hubo agresiones físicas y la eventual presencia de menores de edad.

“Habían varias denuncias”

Un vecino que registró los hechos relató que “estos últimos días habían varias denuncias por ruidos extraños y gritos, y hoy día como que explotó todo”, agregando que “se notaban malos tratos de la gente hacia las personas que estaban en el interior”.

Durante el procedimiento, Carabineros trasladó a dos personas que estarían a cargo del recinto hasta la 33ª Comisaría de Ñuñoa, luego de que no acreditaran preparación profesional ni documentación para el cuidado de personas con discapacidad. El caso permanece en investigación.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad