Denuncian maltratos en residencia clandestina para personas con discapacidad en Ñuñoa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vecinos de Ñuñoa denunciaron presuntos maltratos al interior de una residencia clandestina para personas con discapacidad cognitiva severa, lo que derivó en un operativo policial y la presencia de personal municipal en el sector.

El inmueble, ubicado en calle Villaseca, cerca de avenida Irarrázaval, funcionaba sin autorización y albergaba al menos a seis personas.

Existen denuncias previas y videos que evidenciarían gritos y violencia verbal, mientras se investiga si hubo agresiones físicas y la eventual presencia de menores de edad.

“Habían varias denuncias”

Un vecino que registró los hechos relató que “estos últimos días habían varias denuncias por ruidos extraños y gritos, y hoy día como que explotó todo”, agregando que “se notaban malos tratos de la gente hacia las personas que estaban en el interior”.

Durante el procedimiento, Carabineros trasladó a dos personas que estarían a cargo del recinto hasta la 33ª Comisaría de Ñuñoa, luego de que no acreditaran preparación profesional ni documentación para el cuidado de personas con discapacidad. El caso permanece en investigación.