VIDEO. Así funciona el CECOT: la megacárcel de El Salvador creada por Nayib Bukele y visitada por José Antonio Kast

ADN te muestra desde adentro cómo opera la cárcel de máxima seguridad creada para combatir el crimen organizado en El Salvador.

Gabriel Martínez

Benjamín Quinteros

ADN viajó hasta El Salvador para ingresar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele y considerada una de las más estrictas de Latinoamérica.

En medio de la visita del presidente electo José Antonio Kast, Radio ADN recorrió sus pabellones, registró los protocolos de control y mostró cómo se vive al interior del recinto donde, “quien entra no sale”.

Desde los anillos de seguridad, los controles biométricos, la vigilancia permanente, hasta la atención médica bajo estricta supervisión y el régimen de encierro sin contacto con el exterior, el CECOT se levanta como el símbolo más potente del modelo salvadoreño contra el crimen organizado.

ADN estuvo en la cárcel de máxima seguridad y te muestra desde adentro cómo opera esta fortaleza que divide opiniones: para algunos, ejemplo de orden y eficacia; para otros, un debate abierto sobre los límites entre seguridad y derechos humanos.

ADN Radio
