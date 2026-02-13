Sin fijar fecha: Delcy Rodríguez promete “elecciones libres y justas” en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país tendrá “elecciones libres y justas”, pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales.

“Absolutamente, sí”, respondió Rodríguez en una entrevista con la cadena estadounidense NBC el pasado jueves, al ser consultada si habrá elecciones tras la captura y detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Washington hace mes y medio.

“Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia”, apuntó Rodríguez, que añadió que el país debería quedar también “libre de sanciones” y del “acoso de la prensa internacional” para organizar esa votación.

La entrevista a NBC es la primera que concede la mandataria a un medio estadounidense tras la detención de Maduro.

La presidenta encargada aseguró también que “el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país”, pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.

Al ser preguntada por la influencia de Washington en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de “desarrollar trabajo conjunto” y dijo que agradece el “nivel de cooperación” de la Casa Blanca.

La mandataria también aseguró que “sin duda alguna” Nicolás Maduro sigue siendo “el presidente legítimo de Venezuela” y sostuvo que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.

Tras la captura de Maduro, ambas partes acordaron que EE.UU. comercializaría unos 50 millones de barriles de crudo del país caribeño y que enviaría los ingresos al gobierno venezolano.

El propio Chris Wright aseguró hoy que la facturación por estas ventas de crudo ya superan los 1.000 millones de dólares, y que la cifra podría quintuplicarse próximamente.