Corea del Sur advierte posible designación interna de su hija de Kim Jong Un como futura líder

La creciente presencia pública de la adolescente alimenta las versiones sobre una futura transición dinástica.

Corea del Sur advierte posible designación interna de su hija de Kim Jong Un como futura líder

Corea del Sur advierte posible designación interna de su hija de Kim Jong Un como futura líder / JUNG YEON-JE

La hija adolescente de Kim Jong Un está a punto de ser designada sucesora para liderar Corea del Norte, según la agencia de espionaje surcoreana.

El legislador surcoreano Lee Seong Kweun compartió el jueves detalles de una reunión informativa a puerta cerrada con la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Seúl.

“Anteriormente, la NIS describió a Kim Ju Ae como ‘en estudio para ser sucesora’, pero hoy la expresión utilizada fue que ‘estaba en la etapa de ser designada internamente como sucesora’”, declaró a la prensa.

¿Quién es Kim Ju Ae?

Hay poca información confirmada oficialmente sobre Kim Ju Ae, pero ha aparecido cada vez más junto a su padre en eventos de alto perfil en Corea del Norte, comenzando con una prueba de misiles de largo alcance en 2022.

Kim Ju Ae ha aparecido con frecuencia cada vez mayor en actos públicos junto a su padre, el líder de Corea del Norte Kim Jong Un.

El enigma de los otros hijos

Lee, el legislador de Corea del Sur que compartió detalles de la sesión informativa de inteligencia el jueves, afirmó que había indicios de que Kim Ju Ae había comenzado a influir en las decisiones políticas de Corea del Norte.

Algunos expertos también creen que Kim Jong Un podría tener otros hijos, incluyendo uno que no ha sido presentado públicamente

