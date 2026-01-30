;

FOTOS. José Antonio Kast recorre el CECOT en El Salvador: las imágenes del presidente electo en la megacárcel de Bukele

En su segunda visita al recinto, el presidente electo valoró la “paz” alcanzada en el país centroamericano y se prepara para una declaración conjunta con Nayib Bukele.

Mario Vergara

José Antonio Kast recorre el CECOT en El Salvador: las imágenes del presidente electo en la megacárcel de Bukele

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, arribó al mediodía de este viernes (hora de Chile) al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, recinto conocido mundialmente como la “megacárcel” del gobierno de Nayib Bukele. El mandatario electo llegó al lugar en helicóptero, integrando una comitiva de alto nivel que incluyó a su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Esta visita marca la segunda ocasión en que Kast recorre el CECOT, tras una primera instancia en abril de 2024. Tras el recorrido por las instalaciones penales, la agenda contempla una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele en la Casa Presidencial de San Salvador. Al finalizar el encuentro, cerca de las 18:15 horas de Chile, ambos mandatarios entregarán una declaración conjunta a la prensa.

Valoración y adaptación del modelo

Kast no ha ocultado su admiración por los resultados del esquema de seguridad salvadoreño. Antes de emprender el vuelo, reforzó su postura señalando que hoy en El Salvador “ya no hay guerras internas entre las maras” y valoró que el fin del conflicto civil haya traído paz al país.

Sin embargo, frente a la posibilidad de implementar una infraestructura similar en territorio nacional, el presidente electo optó por un tono más pragmático. Aseguró que “no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema”, aunque enfatizó que el objetivo central de su administración será devolver la seguridad a los ciudadanos ante la creciente amenaza del crimen organizado.

