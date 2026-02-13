“Son cambios. Estuvimos dos años con el profe Gustavo, ahora estamos con ‘Paqui’… No sé por qué no se nos dan las cosas”

La Universidad de Chile sigue sin conocer de triunfos en la Liga de Primera y este viernes volvió a empatar, esta vez ante Palestino, resultado que deja a Francisco Meneghini con un futuro incierto en la banca azul.

Uno de los puntos altos en el cuadro universitario fue Lucas Assadi, quien se mostró como el jugador más incisivo en ataque, generando desbordes y situaciones de peligro. Tras el encuentro, el “10” analizó el compromiso en conversación con TNT Sports.

“Fue un partido cerrado, terminó 0-0. No sé si hubo muchas ocasiones, pero estuvimos más en campo de ellos. Nos faltó ser más determinantes de cara al gol. No sé qué pasó en la última jugada”, señaló de entrada el volante ofensivo.

Consultado por el irregular inicio de temporada en 2026, respondió: “Son cambios. Estuvimos dos años con el profe Gustavo (Álvarez), ahora estamos con ‘Paqui’, entrenando muy bien. No sé por qué no se nos han dado las cosas; siento que lo hacemos al 100% en la semana y nos exigimos al máximo en el partido”.

Finalmente, Assadi reveló las instrucciones que recibió de Meneghini en su nueva posición, jugando detrás de los delanteros: “Me pidió un par de cosas en faceta defensiva, que estuviera cerca del volante. Y ya en ataque, más libertad”.