Damián Pizarro recibe su primera gran noticia desde su llegada a Racing

Damián Pizarro cumple cerca de tres semanas como jugador de Racing de Avellaneda, período que ha aprovechado para ponerse a punto tras estar casi un año y medio sin continuidad.

El delantero de 20 años no logró afirmarse en Europa durante sus pasos por Udinese y Le Havre, por lo que el club italiano decidió cederlo a la “Academia” para que pueda sumar minutos, algo que podría concretarse pronto.

Este viernes, el equipo dirigido por Gustavo Costas dio a conocer la lista de convocados para el partido de este sábado ante Banfield, y el formado en Colo Colo aparece entre los citados.

Eso sí, Pizarro tendrá dura competencia si quiere ganarse un lugar en el equipo, ya que el titular es Adrián “Maravilla” Martínez, goleador de Racing y uno de los delanteros más destacados del continente.

En el caso de Banfield, el único chileno del plantel no corre con la misma suerte. Se trata de Thomas Rodríguez, quien no será considerado en el “Taladro”.