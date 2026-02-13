;

Damián Pizarro recibe su primera gran noticia desde su llegada a Racing

El delantero chileno recibió su primera citación en la “Academia”.

Javier Catalán

Foto: @racingclub

Foto: @racingclub

Damián Pizarro cumple cerca de tres semanas como jugador de Racing de Avellaneda, período que ha aprovechado para ponerse a punto tras estar casi un año y medio sin continuidad.

El delantero de 20 años no logró afirmarse en Europa durante sus pasos por Udinese y Le Havre, por lo que el club italiano decidió cederlo a la “Academia” para que pueda sumar minutos, algo que podría concretarse pronto.

Este viernes, el equipo dirigido por Gustavo Costas dio a conocer la lista de convocados para el partido de este sábado ante Banfield, y el formado en Colo Colo aparece entre los citados.

Revisa también:

ADN

Eso sí, Pizarro tendrá dura competencia si quiere ganarse un lugar en el equipo, ya que el titular es Adrián “Maravilla” Martínez, goleador de Racing y uno de los delanteros más destacados del continente.

En el caso de Banfield, el único chileno del plantel no corre con la misma suerte. Se trata de Thomas Rodríguez, quien no será considerado en el “Taladro”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad