14 Febrero 2024/ OSORNO Dia de los enamorados en Osorno. FOTO: ALEXIS CARVAJAL / AGENCIA UNO

Este 14 de febrero se celebrará el Día de los Enamorados en todo el mundo. En Chile se están organizando diferentes eventos para las parejas de nuestro país.

La Municipalidad de Corral y el Sindicato de Pescadores de Chaihuín de la región de Los Lagos organizaron una fiesta que llamó la atención por su nombre.

La “Fiesta del Choro Enamorado” se realizará este sábado en la sede del sindicato y contará con la presencia de Pancho López, Evidencia Brava y los Rancheros del Río Calle Calle

El nombre generó una serie de comentarios de todo tipo en redes sociales, una vez que Sernatur compartiera este evento en sus redes sociales.

“¡El nombre insuperable!“; ”El de marketing se las mandó“; ”Me hicieron el día"; “Que buen nombre”, fueron algunos de los comentarios.