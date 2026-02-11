¿Sin panorama para el 14 de febrero? Aún hay entradas para ver a Chayanne en el Estadio Nacional

Chayanne se prepara para presentarse el próximo 14 de febrero en el Estadio Nacional en un concierto especial por el Día de los Enamorados.

El artista puertorriqueño cerrará los conciertos de su show “Bailemos otra vez” con este panorama único para las parejas de nuestro país.

Para este concierto aún hay entradas disponibles en el sistema de Ticketmaster para aquellos fanáticos que aún no hayan adquirido un ticket para ver a Chayanne.

Para el sector de Cancha General, por ejemplo, hay un descuento especial para el Día de los Enamorados de un 20% de descuento dejando el precio de la entrada en $40.160.

Mientras que en el sector Pacífico Medio las entradas tienen un valor de $183.285, en esta ubicación los asientos se encuentran numerados.