Día de los Enamorados 2026: los panoramas imperdibles para celebrar el 14 de febrero en Santiago / Agencia Uno

Con la llegada del sábado 14 de febrero, las parejas ya buscan alternativas para celebrar el Día de los Enamorados 2026.

Si aún no tienes claro qué hacer este sábado, en la capital hay una serie de panoramas ideales para realizar en pareja.

Este año, Santiago ofrece una amplia gama de panoramas que combinan romanticismo, música en vivo, gastronomía y hasta ceremonias de boda al estilo Las Vegas.

Los panoramas para celebrar el 14 de febrero en Santiago

Entre las actividades culturales, destaca el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en donde se ofrecerá una tarde de jazz gratuita desde las 18:00 horas en el tercer piso del recinto comercial.

Club Amanda tendrá una fiesta temática con un doble de Elvis Presley, coctelería, cena y after party. Las entradas van desde $59.990.

En paralelo, Club Chocolate ofrecerá una noche con tributo a Ricky Martin, cocina internacional y cócteles exclusivos. El valor de la entrada está a $49.990 y se puede comprar en Passline (disponible aquí).

Otra opción es disfrutar de una experiencia dulce en La Fête Le Grand, con preparaciones a base de cacao en su local de Lo Barnechea. Para mayor información ingresar al sitio web de la compañía.

Si el plan es más musical, Chayanne se presentará en el Estadio Nacional con su tour Bailemos otra vez, con entradas disponibles en Ticketmaster (click aquí).

También destaca el evento I Love Santiago Night 2026, en el Parque Padre Hurtado, que incluirá vistas panorámicas, barra libre, DJ y animación. Las entradas están en Puntoticket. Además, Cenco Malls ofrecerá sunsets, música en vivo y degustaciones en puntos como Cenco Alto Las Condes y Sky Costanera, donde se extenderá el horario del 300 SkyBar.

Para quienes buscan reír, el teatro de improvisación “Amantes, Parejas Disparejas”, de Lospleimovil, estará en cartelera hasta el 15 de febrero, con entradas vía Ticketmaster.