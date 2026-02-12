;

Desde mensajes románticos hasta peticiones de matrimonio: la iniciativa del Metro de Santiago por San Valentín

La empresa hace un llamado a los usuarios para expresar su amor por las estaciones del transporte subterráneo. Revisa acá cómo participar.

Desde mensajes románticos hasta peticiones de matrimonio: la iniciativa del Metro de Santiago por San Valentín

Este sábado 14 de febrero se celebra San Valentín, también conocido como el día de los enamorados, por lo que muchos ya se preparan para festejar el amor con sus parejas o amistades.

El Metro de Santiago no se quedará atrás para los festejos amorosos. De hecho, desde la empresa anunciaron una iniciativa que permitirá que las parejas se expresen su amor.

Ya sea para pedir matrimonio, compartir una fotografía con la pareja en las pantallas del Metro o para compartir un mensaje especial por los altavoces, el transporte subterráneo estará disponible para ser cupido por un día.

¿Cómo participar?

“Este 14 de febrero, queremos ser cómplices de tu historia y ayudarte a cumplir un sueño que detenga el tiempo en la ciudad”, sostuvo Metro a través de su sitio web.

Para quienes quieran sorprender a su enamorado o enamorada, se puede pedir una se las siguientes sorpresas:

  • ¿Pedir matrimonio en esa estación que lo significa todo para ustedes?
  • ¿Ver un mensaje de amor o una foto especial en nuestras pantallas para que todo Santiago sea testigo?
  • ¿Compartir una experiencia única recorriendo rincones secretos de nuestra red?
  • ¿Escuchar una sonorización con un mensaje especial en nuestras estaciones?

Para participar, lo único que debes hacer es llenar tus datos personales y contar tu historia de amor en el sitio web de Metro (disponible aquí).

Adicionalmente, desde la empresa anunciaron la venta de una nueva tarjeta Bip! con diseño inspirado en el día de los enamorados desde este viernes 13 de febrero.

