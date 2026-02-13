El millonario monto que acumula Jorge Sampaoli en finiquitos: Atlético Mineiro engrosará su fortuna

Jorge Sampaoli sumó un nuevo fracaso en su carrera, luego que Atlético Mineiro comunicara su despido después de cinco meses en el cargo. El “Galo” ganó solo dos puntos en las primeras tres fechas del Brasileirao y el empate 3-3 ante Remo, terminó de sentenciar su partida.

Aunque los detalles del acuerdo económico entre el técnico argentino y el club brasileño aún no se han hecho públicos, su salida implicará un nuevo finiquito que se suma a la larga lista de compensaciones que ha recibido el ex DT de La Roja a lo largo de su carrera.

Justamente, su primer gran indemnización tuvo lugar en la selección chilena. Tras clasificar al Mundial 2014 y conquistar la Copa América 2015, el casildense renegoció su contrato en varias ocasiones, alcanzando un salario de 1,8 millones de dólares anuales. Sin embargo, tras declararse públicamente como “rehén”, acordó su salida por más de 2 millones de dólares.

En junio del 2017, Sampaoli abandonó al Sevilla para hacerse cargo de la selección de Argentina. En el cuadro español recibió un cheque por US$1,7 millones, mientras que su adiós a la Albiceleste le reportó un finiquito de US$1,5 millones.

En Brasil, la historia se repitió. Luego de dirigir al Santos y finalizar subcampeón del Brasileirao, el club debió abonarle US$800 mil por conceptos adeudados entre premios, vacaciones y bonos, tras una resolución judicial.

Esa cifra fue utilizada como parte de su salida para firmar con Atlético Mineiro en su primer ciclo. Luego regresó a Europa para dirigir al Olympique de Marsella, aunque renunció en julio de 2022 en medio de desacuerdos con la dirigencia.

Sin embargo, uno de los montos más elevados llegó en su segunda etapa en Sevilla. Tras dejar al equipo al borde del descenso, el club andaluz debió desembolsar cerca de US$9 millones para rescindir su contrato.

En 2023, Flamengo también tuvo que pagar US$2 millones por su salida. Con ello, Jorge Sampaoli acumula, solo en indemnizaciones, más de 20 millones de dólares, una cifra que seguirá aumentando tras su reciente partida de Atlético Mineiro.