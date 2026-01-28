La Roja Femenina sufrió una dura goleada por 5-0 ante Estados Unidos anoche, en un partido amistoso que se disputó en Santa Clara, California.

Al no ser un compromiso válido por fecha FIFA, Chile no pudo contar con sus figuras que juegan en el extranjero y salió a la cancha con un equipo conformado solo por jugadoras del medio local.

El once titular de la selección chilena fue con Ryann Torrero en el arco; Michelle Olivares, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda en defensa; Yastin Jiméne, Yessenia López, Vaitiare Pardo, Yanara Aedo, Ámbar Figueroa en el mediocampo; Mary Valencia en ataque.

En el primer tiempo, Estados Unidos se puso en ventaja por 3-0 con goles de Croix Bethune (18′), Jameese Joseph (26′) y Emily Sams (33′). Mientras que en la segunda mitad, Emma Sears (46′) y Trinity Rodman (68′) completaron la goleada de la escuadra norteamericana.

La Roja Femenina volverá a jugar en abril, pero esta vez por la Liga de Naciones de la Conmebol, donde está en juego la clasificación al Mundial 2027.

En aquel torneo, las dirigidas por Luis Mena tendrán que enfrentar una dura triple fecha, en donde recibirán a Argentina (10 de abril), después visitarán a Colombia (14 de abril) y luego jugarán de visita ante Uruguay (18 de abril).

