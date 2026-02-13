Múltiples incendios forestales activos complican la situación en la región de Valparaíso: se activó alarma SAE

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La región de Valparaíso enfrenta varios incendios forestales activos, agravados por fuertes vientos y altas temperaturas.

El más crítico ocurre en Viña del Mar, donde el fuego comenzó cerca de las 16:30 horas con dos focos y es denominado como “Fuerte Aguayo”. Está fuera de control y avanza hacia Villa Independencia, sector con viviendas, incluidas tomas.

Bomberos declaró segunda alarma y solicitó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), aunque aún no se ha emitido la evacuación.

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se encuentra acuartelado para apoyar en el combate.

Solicitan mantenerse alerta

En la comuna de Nogales, el incendio “Sopraval Nogales” afecta al menos dos hectáreas y mantiene la comuna en Alerta Amarilla.

En Limache, otro incendio moviliza a 11 brigadas de CONAF, Bomberos, Carabineros y helicópteros; la superficie afectada aún no ha sido confirmada.

Finalmente, entre Viña del Mar y Quilpué se registra un nuevo foco que derivaría del incendio de “Fuerte Aguayo”. Las autoridades siguen en alerta ante la posible propagación hacia zonas pobladas.