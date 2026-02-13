Pagó $500 mil y quedó libre: así fue la liberación errónea de imputado en Viña del Mar

El imputado F.A.D.V., formalizado por robo en bienes nacionales de uso público, quedó en libertad este jueves tras presentarse ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y pagar la fianza de $500 mil que el tribunal había fijado junto con la prisión preventiva.

El acusado había sido liberado por error por funcionarios de Gendarmería de Chile, convirtiéndose en el segundo caso de excarcelación indebida en menos de 24 horas, luego de un hecho similar ocurrido en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras regularizar su situación, quedó sujeto a arraigo nacional y firma mensual. Ante ambos episodios, el Ministerio de Justicia convocó una reunión de emergencia y anunció ajustes inmediatos.

“No hay excepción alguna para que no exista una revisión doble de cada una de estas libertades que se ofrecen”, señalaron, precisando que se modificará el procedimiento para que “quede constancia escrita de esta revisión”.

La cartera agregó que se aplicará un “principio de responsabilidad en todas las líneas”, lo que incluye sanciones tanto para quienes otorgaron mal la libertad como para las jefaturas que no ejercieron el control correspondiente.