Mundaca carga contra el Gobierno por megaincendio en Valparaíso: “Se retira sin haber cumplido”

El gobernador de la región de Valparaíso cuestionó la reconstrucción tras el informe de Contraloría que detectó graves deficiencias.

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó duramente la gestión del Gobierno frente al megaincendio que afectó a la zona en febrero de 2024, luego de que la Contraloría Regional detectara “graves deficiencias” en el uso de los recursos destinados a enfrentar la emergencia y el proceso de reconstrucción.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad regional sostuvo que la reconstrucción “ha sido un desastre” y criticó que no se haya confiado en las capacidades locales para responder a la catástrofe. A su juicio, el excesivo centralismo dificultó la entrega oportuna de ayuda a las familias damnificadas.

Como ejemplo, señaló que tanto las cajas de alimentos como las viviendas de emergencia eran enviadas desde Santiago, lo que, según afirmó, retrasó la respuesta en terreno. “Atender una emergencia desde el centralismo, sin confiar en las capacidades regionales, sin duda ha dificultado todo el proceso de reconstrucción”, planteó.

Mundaca agregó que existe un alto nivel de descontento entre las personas afectadas por el siniestro, al considerar que no se han cumplido las promesas básicas de apoyo. “Tienen a una población damnificada, muy disconforme, y finalmente el Gobierno se retira el 11 de marzo sin haber cumplido el propósito de proveer pan, techo y abrigo a las personas que fueron ferozmente afectadas por estos incendios, que fueron criminales”, afirmó.

Respecto de los antecedentes revelados por el organismo contralor, el gobernador sostuvo que deben ser aclarados con transparencia y responsabilidad. En esa línea, manifestó su expectativa de que el Ministerio Público investigue los hechos y adopte decisiones “en proporción y con racionalidad” frente a lo ocurrido.

