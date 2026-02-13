Juzgado de Garantía fija audiencia de control previo a formalización contra el exfiscal Manuel Guerra por caso Audios

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó una audiencia de control previo a la formalización contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, en el marco del denominado caso Audios.

La instancia fue solicitada por su defensa para que el Ministerio Público precise ante el tribunal los hechos que se le imputan.

La diligencia se produce luego de que la Corte Suprema declarara admisible la querella de capítulos presentada en su contra, confirmando lo resuelto por la Corte de Apelaciones y removiendo el fuero procesal que lo protegía.

Con ello, la Fiscalía quedó habilitada para avanzar hacia una eventual formalización. La acción judicial fue impulsada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. La audiencia quedó programada para el 20 de marzo a las 12:00 horas.

Guerra es investigado por presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, en relación con su vínculo con el abogado Luis Hermosilla y su actuación en las causas Penta, Dominga y Exalmar.