;

Juzgado de Garantía fija audiencia de control previo a formalización contra el exfiscal Manuel Guerra por caso Audios

La instancia fue solicitada por su defensa tras la remoción de su fuero, lo que permite al Ministerio Público avanzar en la indagatoria.

Martín Neut

Exfiscal Manuel Guerra

Exfiscal Manuel Guerra / Pablo Vera Lisperguer

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó una audiencia de control previo a la formalización contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, en el marco del denominado caso Audios.

La instancia fue solicitada por su defensa para que el Ministerio Público precise ante el tribunal los hechos que se le imputan.

Revisa también:

ADN

La diligencia se produce luego de que la Corte Suprema declarara admisible la querella de capítulos presentada en su contra, confirmando lo resuelto por la Corte de Apelaciones y removiendo el fuero procesal que lo protegía.

Con ello, la Fiscalía quedó habilitada para avanzar hacia una eventual formalización. La acción judicial fue impulsada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. La audiencia quedó programada para el 20 de marzo a las 12:00 horas.

Guerra es investigado por presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, en relación con su vínculo con el abogado Luis Hermosilla y su actuación en las causas Penta, Dominga y Exalmar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad