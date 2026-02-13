“Tengo el alma y el corazón rotos”: Rafa Cavada sufre la pérdida de su papá, Rafael Cavada Artigues

Esta semana, el periodista de La Prueba de ADN, Rafa Cavada, sufrió un duro golpe con la muerte de su padre, don Rafael Alberto Cavada Artigues. En sus redes sociales, le dedicó varias reflexiones a su progenitor, nacido de una tradicional y numerosa familia de Copiapó.

Este viernes, Rafa compartió una foto de su padre, caminando por la playa, con una frase sobre ella: “Adiós papá”.

“Los dioses te esperaban en el paisaje de tu amado Copiapó con una biblioteca infinita para que leas todo lo que quieras. Con un montón de niños para los que fuiste el abuelo, el tío o el ejemplo que no tuvieron y que van a escuchar tus cuentos y tus canciones.

“Nosotros te despedimos con lágrimas un poco egoístas por nuestra propia pena. Yo, que me creía tan fuerte, tengo el alma y el corazón rotos. Pena infinita. Pero pasará, también me enseñaste a sobreponerme. Te voy a extrañar", agregó.

Antes del deceso, Rafa ya había dedicado palabras a su padre. “Un hombre con una insaciable sed de conocimiento. Me enseñó que saber es un valor en sí mismo, y el amor por los libros. Que la palabra dada es sagrada. Que los principios y la lealtad no se transan. Que el código por el que uno se rige vale más que una mísera ventaja, aunque la ley la ampare. Que ser consecuente vale más que las críticas del montón. Que el beneficio de todos es mayor al aprovechamiento personal”.

La familia Cavada Artigues

En la ciudad de Copiapó, región de Atacama, la familia Cavada Artigues es una de las más tradicionales y numerosas. A mediados del siglo XX, fueron 13 los hermanos, de los cuales Rafael, el segundo, quien dedicó su vida profesional a la minería y geomensura.

Los Cavada Artigues, que fue una de las primeras en tener una avioneta en Copiapó, vivían en una amplia casa frente a la plaza de Armas. Quienes conocieron a Rafael Cavada lo describen como una persona muy afable, ingenioso y divertido. Su trabajo lo llevó a varios lugares, entre ellos en Vallenar, donde nació Rafa.

La despedida: