Martín Lasarte no descarta volver al fútbol chileno: “Es lindo regresar al lugar donde uno fue feliz”

5 de Diciembre de 2015, Santiago. Martin Lasarte, durante el partido valido por la dcimoquinta fecha del Campeonato de Apertura 2015-2016, entre Universidad de Chile vs Huachipato, jugado en el estadio Nacional. FOTO: JAVIER VALDES LARRONDO /AGENCIAUNO

El técnico uruguayo Martín Lasarte tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno. En 2012 tuvo una corta pero buena estadía en Universidad Católica. Lo que le valió para firmar con Universidad de Chile en 2014.

Con el “Romántico Viajero” tuvo una exitosa temporada, el charrúa consiguió el Campeonato Nacional, la Supercopa y la Copa Chile, obteniendo un 58% de rendimiento.

Recientemente, en conversación con AS Chile, Martín Lasarte dejó la puerta abierta para en un futuro volver a dirigir a la U. “Una vez alguien me dijo que siempre es lindo volver a donde fuiste feliz”, indicó el uruguayo.

“Acá me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque éramos como una familia (...) Fue una linda etapa junto a la U y eso me permitió llegar incluso a dirigir la selección chilena”, enfatizó el entrenador de 64 años.