;

Martín Lasarte no descarta volver al fútbol chileno: “Es lindo regresar al lugar donde uno fue feliz”

El uruguayo estuvo presente en la despedida de “Pepe” Rojas, en donde se le vio alegre de poder regresar a nuestro país.

Damián Riquelme

5 de Diciembre de 2015, Santiago.Martin Lasarte, durante el partido valido por la dcimoquinta fecha del Campeonato de Apertura 2015-2016, entre Universidad de Chile vs Huachipato, jugado en el estadio Nacional. FOTO: JAVIER VALDES LARRONDO /AGENCIAUNO

5 de Diciembre de 2015, Santiago. Martin Lasarte, durante el partido valido por la dcimoquinta fecha del Campeonato de Apertura 2015-2016, entre Universidad de Chile vs Huachipato, jugado en el estadio Nacional. FOTO: JAVIER VALDES LARRONDO /AGENCIAUNO

El técnico uruguayo Martín Lasarte tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno. En 2012 tuvo una corta pero buena estadía en Universidad Católica. Lo que le valió para firmar con Universidad de Chile en 2014.

Con el “Romántico Viajero” tuvo una exitosa temporada, el charrúa consiguió el Campeonato Nacional, la Supercopa y la Copa Chile, obteniendo un 58% de rendimiento.

Revisa también:

ADN

Recientemente, en conversación con AS Chile, Martín Lasarte dejó la puerta abierta para en un futuro volver a dirigir a la U. “Una vez alguien me dijo que siempre es lindo volver a donde fuiste feliz”, indicó el uruguayo.

“Acá me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque éramos como una familia (...) Fue una linda etapa junto a la U y eso me permitió llegar incluso a dirigir la selección chilena”, enfatizó el entrenador de 64 años.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad