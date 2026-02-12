Cobresal y la UC se ven las caras en El Salvador por el Campeonato Nacional

Este viernes por la tarde, con dos partidos, la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 comienza en Calera, jornada que tendrá a Cobresal y la Universidad Católica enfrentándose en el “Día de los Enamorados” este sábado.

El cuadro ‘minero’, como suele acostumbrar, ya arrancó con la irregularidad que los caracteriza: le ganó a Huachipato en el debut, pero suelo fue superado por Unión La Calera.

Al frente tendrá a una Universidad Católica que quiere reafirmar su candidatura al título: rescató un empate frente a La Serena en la primera fecha, y luego venció a Deportes Concepción en el Claro Arena.

Cobresal vs. la UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Cobresal y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 14 de febrero