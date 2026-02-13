Escándalo en el fútbol: el representante de Ben Brereton apareció nombrado en los archivos del “Caso Epstein”

El chileno Ben Brereton continúa posicionándose cada vez más como una de las figuras tanto del Derby County como de la Championship. Pero hace algunas horas salió a la luz algo que podría remecer la carrera del delantero.

Se trata del representante deportivo del seleccionado nacional, Casey Wasserman, el cual aparece mencionado dentro de los archivos del “Caso Epstein” liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El motivo por el cual el estadounidense surge nombrado sería por el intercambio de correos electrónicos con Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, que actualmente está cumpliendo condena por explotación sexual de menores.

El medio norteamericano, The Hollywood Reporter, reveló parte de una conversación que tuvieron en el año 2003, en la que Maxwell le decia: “habia pensado en ti en momentos inapropiados”, a lo que Wasserman le respondió: “Pienso en ti todo el tiempo... ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado? Estoy en Nueva York esta noche, tú no, ¿qué hago? Besos y abrazos”.

Por último, el representante deportivo se defendió tras las acusaciones en el mismo medio. “Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz. Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein”, enfatizó Casey Wasserman.