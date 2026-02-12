;

VIDEO. El dardo de Pablo Guede a DT rival tras la eliminación de Alianza Lima en la Libertadores: “Es fácil hablar...”

El equipo peruano, donde milita Esteban Pavez, no pudo vencer a 2 de Mayo de Paraguay y quedó fuera del torneo continental.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Alianza Lima, equipo donde milita el chileno Esteban Pavez, sufrió una dura eliminación por la Fase 1 de la Copa Libertadores anoche, frente a 2 de Mayo de Paraguay.

Jugando en condición de local, el cuadro peruano no fue capaz de vencer al elenco paraguayo y el duelo terminó igualado 1-1, resultado que le sirvió a la visita para avanzar a la Fase 2 del torneo continental. Pavez quedó fuera de este partido por lesión.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, se mostró sorprendido por el juego que mostró el conjunto local, que abusó de los pelotazos largos para intentar llegar al arco.

“Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo”, comentó Ledesma.

Minutos después, el estratega de Alianza Lima, Pablo Guede, se enteró de las declaraciones de Franco Ledesma y lanzó una ácida respuesta. “Es fácil hablar cuando uno gana... Es fácil”, señaló el ex DT de Colo Colo en rueda de prensa.

“Nos faltó concretar las ocasiones de gol, porque las tuvimos. En toda la llave, el rival nos pateó dos veces al arco, y nos quedamos afuera. Así es la Copa Libertadores”, agregó Guede.

