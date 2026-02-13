Líder narco y dirigente deportivo: el sujeto que estaría tras las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció haber recibido una nueva amenaza de muerte, esta vez a través de mensajes enviados a sus correos electrónicos, tanto personales como institucionales.

Concretamente, el hecho se suma a un amedrentamiento previo, conocido semanas atrás, cuando vecinos le advirtieron que narcotraficantes habrían ofrecido hasta $100 millones por asesinarla.

Según explicó la autoridad, las primeras advertencias surgieron desde el propio territorio, luego de que residentes de la comuna alertaran sobre conversaciones vinculadas a bandas delictuales que operan en el sector.

La situación se da en medio de una serie de medidas impulsadas por el municipio para recuperar espacios públicos en la población José María Caro, entre ellas, la demolición de la sede del Club Varsovia, recinto que acumulaba denuncias por incivilidades y delitos.

La denuncia

En conversación con T13, Reyes afirmó que este tipo de presiones reflejan la incomodidad de grupos que, durante años, operaron sin fiscalización. “Esto tampoco nos va a inmovilizar, porque entendemos que hay una reacción porque le estamos generando incomodidad a quienes hicieron lo que quisieron en el espacio público”, señaló.

En esa línea, agregó que “no es natural que haya un narco mausoleo en la mitad de una plaza y que tu hijo o hija crezca normalizando ese tipo de conductas”, apuntando a la necesidad de recuperar espacios comunitarios.

De acuerdo con antecedentes entregados a la Fiscalía Metropolitana Sur, las amenazas estarían vinculadas a redes criminales que operan en la comuna, las que incluso se habrían coordinado para planificar un eventual atentado contra la alcaldesa, en represalia por las acciones municipales contra estructuras ligadas al narcotráfico.

¿Quién es “El poroto”?

En ese contexto, aparece el nombre de Héctor Cárdenas, conocido como “El Poroto”, identificado como uno de los líderes narco con mayor influencia en el sector y vinculado históricamente al entorno del Club Varsovia. Aunque ha sido mencionado en investigaciones por tráfico de drogas y homicidios, hasta ahora no registra condenas.

Cabe recordar que Reyes, quien cursa ocho meses de embarazo, mantiene protección policial desde hace cerca de un año y medio. Tras esta nueva denuncia, las autoridades reforzaron las medidas de resguardo, mientras continúan las diligencias para esclarecer el origen de las amenazas y determinar eventuales responsabilidades.