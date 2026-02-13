;

VIDEO. “Andate a Cuba Conch...”: Arturo Ruiz-Tagle es pifiado tras chistes políticos y gestos obscenos al público en Puerto Montt

El comediante recibió constantes abucheos del público tras incluir referencias al Gobierno, consignas como “no al aborto” y responder con descalificaciones.

Cristóbal Álvarez

“Andate a Cuba Conch...”: Arturo Ruiz-Tagle es pifiado tras chistes políticos y gestos obscenos al público en Puerto Montt

Durante la tarde de este jueves, el comediante Arturo Ruiz-Tagle fue abucheado en medio de su presentación en el Festival Capital 2026, realizado en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

En concreto, el humorista enfrentó constantes pifias por parte del público debido a chistes con contenido político y alusiones al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En su rutina realizó referencias a “cubanos”, proclamó “no al aborto” y, ante los abucheos, respondió tratando a parte del público de “comunistas”.

Incluso, tras escuchar el coro de “fome, fome, fome”, contestó: “¿Saben qué? Soy superfome”, y continuó con bromas en la misma línea.

Antes de finalizar su presentación, cerró con la frase: “Una pifia más, una pifia menos”, para luego realizar gesto de burla hacía el público, e incluo, un gesto obseno: levantó el dedo medio.

