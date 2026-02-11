Alcaldesa de Lo Espejo denuncia que bandas de narcotraficantes ofrecieron “$100 millones de pesos por mi cabeza”

Una gravísima amenaza de sicariato afecta a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), luego de que diversas bandas de narcotraficantes que operan en la comuna ofrecieran una recompensa de $100 millones de pesos por su asesinato. La jefa comunal, quien actualmente cursa su octavo mes de embarazo, formalizó la denuncia ante la Fiscalía tras recibir información que confirmaría un plan organizado para atentar contra su vida.

El origen de la represalia criminal estaría vinculado directamente a la gestión de recuperación de espacios públicos, específicamente por la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, lugar que, según la autoridad, ya no cumplía funciones deportivas y era utilizado para actividades ilícitas. A esto se suman operativos de retiro de cámaras de seguridad en viviendas particulares y el cierre de portones que protegían puntos de venta de droga denominados “búnkers”.

Los detalles del plan criminal

Según la denuncia consignada por el diario La Segunda, el plan fue detectado gracias a testimonios vecinales que alertaron sobre una conversación entre dos sujetos en la Población José María Caro. En dicho diálogo, un individuo identificado como “Diego” habría revelado que un reconocido narcotraficante del sector, apodado “El Poroto” (Héctor Cárdenas), junto a otros líderes delictuales, reunieron el dinero en efectivo para contratar a un ciudadano extranjero que ejecutara el crimen.

La información recopilada en el libelo judicial indica que las amenazas no han sido solo rumores. De acuerdo a lo reportado por el medio citado, la alcaldesa fue abordada el pasado viernes 30 de enero de 2026 por una persona que le advirtió sobre el atentado mientras realizaba actividades en las cercanías de un supermercado en Avenida Lo Ovalle. Además, la autoridad ha sido blanco de hostigamientos en redes sociales tras rechazar la patente comercial de una botillería vinculada al sector del club intervenido.

“Estar embarazada me ha dado más valentía”

Pese a la magnitud de la amenaza, Javiera Reyes indicó que su estado de gravidez ha fortalecido su determinación: “Estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor”, sostuvo la edil. A su juicio, estas amenazas son una prueba de que las medidas adoptadas contra el narcotráfico han sido “acertadas”.

Actualmente, la alcaldesa se encuentra con protección policial permanente (PPI) para resguardar su integridad física y la de su familia. La investigación busca identificar formalmente a todos los responsables de la recaudación del dinero, en una causa que vincula a figuras locales con un historial de reportajes por nexos con el comercio ilegal y el arrendamiento de propiedades a organizaciones delictivas en la zona sur de Santiago.