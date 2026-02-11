;

Alcaldesa de Lo Espejo denuncia que bandas de narcotraficantes ofrecieron “$100 millones de pesos por mi cabeza”

Javiera Reyes denunció ante Fiscalía que bandas criminales pusieron precio a su vida tras operativos contra el crimen organizado en la comuna.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Una gravísima amenaza de sicariato afecta a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), luego de que diversas bandas de narcotraficantes que operan en la comuna ofrecieran una recompensa de $100 millones de pesos por su asesinato. La jefa comunal, quien actualmente cursa su octavo mes de embarazo, formalizó la denuncia ante la Fiscalía tras recibir información que confirmaría un plan organizado para atentar contra su vida.

El origen de la represalia criminal estaría vinculado directamente a la gestión de recuperación de espacios públicos, específicamente por la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, lugar que, según la autoridad, ya no cumplía funciones deportivas y era utilizado para actividades ilícitas. A esto se suman operativos de retiro de cámaras de seguridad en viviendas particulares y el cierre de portones que protegían puntos de venta de droga denominados “búnkers”.

Los detalles del plan criminal

Según la denuncia consignada por el diario La Segunda, el plan fue detectado gracias a testimonios vecinales que alertaron sobre una conversación entre dos sujetos en la Población José María Caro. En dicho diálogo, un individuo identificado como “Diego” habría revelado que un reconocido narcotraficante del sector, apodado “El Poroto” (Héctor Cárdenas), junto a otros líderes delictuales, reunieron el dinero en efectivo para contratar a un ciudadano extranjero que ejecutara el crimen.

Revisa también:

ADN

La información recopilada en el libelo judicial indica que las amenazas no han sido solo rumores. De acuerdo a lo reportado por el medio citado, la alcaldesa fue abordada el pasado viernes 30 de enero de 2026 por una persona que le advirtió sobre el atentado mientras realizaba actividades en las cercanías de un supermercado en Avenida Lo Ovalle. Además, la autoridad ha sido blanco de hostigamientos en redes sociales tras rechazar la patente comercial de una botillería vinculada al sector del club intervenido.

“Estar embarazada me ha dado más valentía”

Pese a la magnitud de la amenaza, Javiera Reyes indicó que su estado de gravidez ha fortalecido su determinación: “Estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor”, sostuvo la edil. A su juicio, estas amenazas son una prueba de que las medidas adoptadas contra el narcotráfico han sido “acertadas”.

Actualmente, la alcaldesa se encuentra con protección policial permanente (PPI) para resguardar su integridad física y la de su familia. La investigación busca identificar formalmente a todos los responsables de la recaudación del dinero, en una causa que vincula a figuras locales con un historial de reportajes por nexos con el comercio ilegal y el arrendamiento de propiedades a organizaciones delictivas en la zona sur de Santiago.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad