Explosión eléctrica en planta Nestlé de Macul: autoridades trabajan en el sector

La emergencia habría sido provocada por el estallido de un transformador, lo que obligó a evacuar al personal del turno nocturno.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Explosión eléctrica en planta Nestlé de Macul: autoridades trabajan en el sector

Durante la madrugada de este jueves, una explosión de origen eléctrico se registró en los exteriores de la planta Nestlé, ubicada en la intersección de Monseñor Carlos Casanueva con Vicuña Mackenna, en la comuna de Macul.

En concreto, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 horas y habría sido provocado por el estallido de un transformador u otro desperfecto en el sistema eléctrico.

Tras el incidente, personal de Bomberos y Carabineros llegó al lugar para controlar la emergencia y resguardar el perímetro.

Según información preliminar, no se reportaron personas lesionadas, aunque trabajadores del turno nocturno debieron evacuar anticipadamente como medida preventiva.

Hasta el cierre de esta información, los equipos de emergencia mantenían labores en el sector, mientras se investigan las causas exactas del hecho.

