“Le reventaron el vidrio del auto”: Jaime Valdés ofrece recompensa tras robo ocurrido afuera del Estadio Nacional

El exfutbolista nacional, Jaime “Pájaro” Valdés, se pronunció en sus redes sociales este viernes para dar a conocer que está ofreciendo recompensa por unos artículos que fueron robados anoche, a las afueras del Estadio Nacional.

El otrora volante de Colo Colo informó que el robo lo sufrió una persona de su círculo cercano, luego del concierto que realizó la cantante argentina Tini Stoessel en el recinto de Ñuñoa.

“Anoche después del concierto de Tini, en la esquina de Pedro de Valdivia con Grecia, a un amigo le reventaron el vidrio del auto y le robaron dos bolsos, en uno estaba su computador y discos duros”, señaló Jaime Valdés a través de una historia de Instagram.

“Ofrecemos recompensa por los discos duros y los documentos que estaban en la mochila”, agregó el exjugador, quien además publicó una imagen del vehículo con el vidrio roto.