“No nos han permitido salir”: fanáticos de Tini acusan falta de acceso a baños en la previa del concierto

La espera terminó: Tini Stoessel se presentará este viernes en el Estadio Nacional con su Tour Futttura, la gira más ambiciosa de su carrera, con la que se reencontrará con sus fanáticos chilenos tras cuatro años de ausencia.

A horas de que inicie el concierto, algunos asistentes han manifestado su molestia en redes sociales, debido a que los guardias no los estarían dejando ingresar ni salir para ir al baño.

En diálogo con Radio ADN, Macarena Palta, profesora de la Región de Coquimbo, dijo que durante la mañana se habilitó un acceso por calle Pedro de Valdivia. “ Nos dejaron entrar y nos sentamos en el suelo para comer algo”, relató.

“Estamos bien molestos”

“Pero hasta esta hora no nos han permitido salir, ni siquiera usar algún servicio higiénico (...). La desinformación entre los guardias y la productora, que si abren o no abren para brindar un servicio higiénico, es bastante deplorable. Estamos bien molestos”, añadió.