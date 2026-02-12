;

“No nos han permitido salir”: fanáticos de Tini acusan falta de acceso a baños en la previa del concierto

En conversación con Radio ADN, una de las asistentes advirtió sobre la ausencia de baños químicos y manifestó su preocupación por las altas temperaturas pronosticadas para hoy.

Ruth Cárcamo

Imagen de Tini Stoessel: Agencia UNO

Imagen de Tini Stoessel: Agencia UNO

La espera terminó: Tini Stoessel se presentará este viernes en el Estadio Nacional con su Tour Futttura, la gira más ambiciosa de su carrera, con la que se reencontrará con sus fanáticos chilenos tras cuatro años de ausencia.

A horas de que inicie el concierto, algunos asistentes han manifestado su molestia en redes sociales, debido a que los guardias no los estarían dejando ingresar ni salir para ir al baño.

Revisa también

ADN

En diálogo con Radio ADN, Macarena Palta, profesora de la Región de Coquimbo, dijo que durante la mañana se habilitó un acceso por calle Pedro de Valdivia. “Nos dejaron entrar y nos sentamos en el suelo para comer algo”, relató.

“Estamos bien molestos”

“Pero hasta esta hora no nos han permitido salir, ni siquiera usar algún servicio higiénico (...). La desinformación entre los guardias y la productora, que si abren o no abren para brindar un servicio higiénico, es bastante deplorable. Estamos bien molestos”, añadió.

Asimismo, Macarena advirtió sobre la falta de baños químicos y expresó su preocupación tras el sismo de magnitud 6,1 percibido en Santiago y las altas temperaturas pronosticadas para la jornada, que alcanzarían los 32°C.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad