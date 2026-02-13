Argentinos Juniors, club donde militan los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales, derrotó 1-0 a River Plate anoche por la quinta fecha de la liga argentina.

El exportero de Colo Colo fue titular y jugó todo el encuentro, sin embargo, protagonizó un grosero error que pudo cambiar el rumbo del partido.

Recién iniciado el segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-0 a favor del cuadro local, el guardameta nacional salió del área chica para intentar atrapar el balón, pero falló y terminó en el piso, dejando su arco desprotegido.

La pelota le quedó servida a Giuliano Galoppo, quien remató de inmediato a portería, aprovechando que Brayan Cortés no estaba bajo los tres palos. Argentinos Juniors se salvó de milagro, ya que el disparo del volante de River se fue por arriba, rozando el travesaño.

