Caso Audios: Justicia cambia cautelares y decreta arresto domiciliario nocturno para Luis Hermosilla

El abogado podrá dejar el encierro total.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Caso Audios: Justicia cambia cautelares y decreta arresto domiciliario nocturno para Luis Hermosilla

Caso Audios: Justicia cambia cautelares y decreta arresto domiciliario nocturno para Luis Hermosilla

Este lunes, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó las medidas cautelares del abogado Luis Hermosilla, imputado por el Caso Audios.

El Tribunal de Alzada determinó que el jurista pase de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.

Luis Hermosilla es apuntado como el principal imputado del Caso Audios, que ha abierto diversas causas, como la “Trama Bielorrusia”, el cual mantiene en prisión preventiva a la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

El abogado es investigado por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos, delitos tributarios y tráfico de influencias, además de presuntos pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada, realizar declaraciones de impuestos falsas y recibir dinero ilícito.

