Corte Suprema declara admisible querella de capítulos contra Manuel Guerra por nexos con Luis Hermosilla

El máximo tribunal habilitó la causa penal por cohecho, violación de secretos y prevaricación contra el ex Fiscal Regional Oriente.

Mario Vergara

Alejandra Rojas

Corte Suprema declara admisible querella de capítulos contra Manuel Guerra

Corte Suprema declara admisible querella de capítulos contra Manuel Guerra

La Corte Suprema dio un paso decisivo en la arista judicial que involucra a la ex cúpula del Ministerio Público, al declarar admisible la querella de capítulos presentada en contra del ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida. Con esta resolución, el máximo tribunal remueve el fuero procesal que protegía al ex persecutor por actos cometidos en su ejercicio oficial, permitiendo que la justicia avance en su contra.

La decisión de la Suprema habilita formalmente la continuidad del procedimiento penal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Guerra enfrenta imputaciones por delitos de alta gravedad, entre los que destacan cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos vinculados a su relación con el abogado Luis Hermosilla.

Los argumentos desestimados de la defensa

La defensa del ex fiscal regional había desplegado una estrategia para frenar la querella, cuestionando tanto el origen como la licitud de los antecedentes que sirven de base para la acusación. Según los descargos de sus abogados, la acción judicial carecía de una individualización precisa de los hechos y no lograba establecer un nexo causal entre las supuestas infracciones de deber y los beneficios solicitados.

ADN

Asimismo, el equipo jurídico de Guerra invocó la prescripción de la acción penal y sostuvo que las decisiones cuestionadas no constituían delitos, sino que se adoptaron dentro de márgenes de discrecionalidad técnica. Incluso, la defensa argumentó que muchas de las actuaciones del entonces fiscal regional se realizaron con el conocimiento de sus autoridades superiores.

Habilitación del proceso penal

Pese a estas alegaciones, el fallo del tribunal de alzada ratificó que la querella cumple con los requisitos legales para prosperar. Esto significa que el ente persecutor podrá profundizar en la investigación de los nexos con Hermosilla, indagando si el ex fiscal Guerra utilizó su cargo para beneficiar intereses particulares o filtrar información reservada.

Con esta resolución, Manuel Guerra se convierte en uno de los ex altos mandos del Ministerio Público más comprometidos judicialmente, enfrentando un escenario donde la trazabilidad de sus comunicaciones y resoluciones administrativas será el eje central de la próxima etapa procesal en el 4° Juzgado de Garantía.

