En medio de importante crisis: Codelco nombra nuevo director ejecutivo

Un importante remezón en la alta plana directiva sacude a la principal empresa estatal del país. El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado Vigar, presentó su renuncia formal al cargo, funciones que venía desempeñando desde septiembre de 2023 y período en el cual lideró a la Corporación frente a los complejos escenarios productivos y financieros del último tiempo. Tras conocerse la decisión, la mesa directiva extendió un agradecimiento público a la gestión y el trabajo desarrollado por Alvarado.

Ante la vacancia, el directorio de la cuprífera estatal convocó a una sesión extraordinaria de carácter urgente, donde se acordó por unanimidad la designación de Jorge Gómez Díaz como el nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Con el fin de asegurar una transición ordenada, Alvarado se mantendrá en el puesto de operaciones hasta el próximo 13 de julio, fecha en la que Gómez asumirá oficialmente las riendas de Codelco.

Los focos de la nueva administración: Aportes al Estado y control de gestión

El timonel del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, no escatimó en elogios para la nueva incorporación, catalogando a Jorge Gómez como uno de los ejecutivos más reconocidos, valorados y respetados del ecosistema minero chileno.

“Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”, manifestó Fontaine respecto al fichaje.

Asimismo, la jefatura del directorio delineó la hoja de ruta que marcará la gestión del nuevo presidente ejecutivo. De acuerdo con Fontaine, las prioridades estratégicas e intransables de Gómez estarán puestas en anteponer la seguridad de las personas, generar rentabilidad financiera, maximizar los aportes económicos directos hacia las arcas del Estado, estricto control de la gestión interna y asegurar una sostenibilidad de carácter operacional, ambiental y social en todas las faenas.

El perfil del nuevo timonel: Trayectoria, Collahuasi y premios

Jorge Gómez Díaz es ingeniero civil en Minas egresado de la Universidad de Atacama y desde la minera estatal destacan que “arrastra una destacada trayectoria de más de 30 años en el rubro minero”. Su desembarco en la estatal se produce tras pasar los últimos 14 años liderando la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, periodo en el cual, desde la presidencia ejecutiva, impulsó una “transformación estructural que posicionó a dicha faena privada como una de las operaciones más eficientes, seguras y relevantes de la industria a nivel global, anotando números sobresalientes en resguardo laboral y creación de valor”, aseguran tras su nombramiento.

Sin embargo, el ejecutivo no es un aparecido en las oficinas de la estatal. En su historial registra un paso previo como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su mando directo el desempeño de las divisiones El Teniente, Andina, Salvador y Ventanas. Su currículum privado también anota la vicepresidencia de Operaciones de Antofagasta Minerals (2006-2010), la gerencia general de Minera Los Pelambres (1997-2006) y diversas jefaturas en la Compañía Minera Mantos de Oro.