Se postuló como DT de La Roja y le envía un recado a la ANFP: “Elijan bien, ya son tres Mundiales que no vamos”

Marco Antonio Figueroa, actual entrenador de Comunicaciones FC de Guatemala, se refirió al presente de la selección chilena y el proceso que enfrenta la ANFP en la búsqueda de un nuevo director técnico para La Roja.

Tras manifestar públicamente su interés de dirigir al combinado nacional, el “Fantasma” conversó en exclusiva con ADN Deportes, instancia en la que abordó el interinato de Nicolás Córdova y reveló quién, a su juicio, debería convertirse en el próximo entrenador de la selección chilena.

“Primero, poco se sabe de la selección, porque no se juega tan seguido. Nico ha seguido un proceso con jugadores jóvenes, creo que él está llevando jugadores pensando justamente en el siguiente Mundial o en la siguiente Copa América, que es en dos años", comenzó declarando.

Consultado sobre el nombre que debería asumir la banca de La Roja, el exDT de Cobreloa y Universidad de Chile señaló: “Un candidato, no sé, todo va a depender de lo que quiera la nueva dirigencia de la ANFP. En diciembre o en enero ya hay cambios de presidente, y el que elija, que elija bien, porque ya son tres Mundiales que no vamos".

Bajo esa premisa, Figueroa aseguró que la selección chilena debería quedar en manos de un entrenador nacional: “Creo que donde tenemos que ser mucho más fuertes nosotros como gremio, hablo de los técnicos chilenos, es justamente ahí, en el gremio de los técnicos. El gremio tiene que estar mucho más fuerte que nunca".

“No es posible que no podamos tener un técnico nacional en la selección. Argentina nunca tuvo un extranjero y ahora, salvo Ancelotti en Brasil, no había pasado. Es difícil que nosotros no podamos tener a un técnico nacional dirigiendo a nuestra selección", agregó.

El presente de Cobreloa y Universidad de Chile

En relación al presente que atraviesan dos de sus exclubes, Marco Antonio Figueroa fue directo y sostuvo: “Uno tiene un mejor presente que el otro. Cobreloa va a líder, ha ganado partidos importantes y está jugando mucho mejor. Se está haciendo fuerte de local, que es la tarea de todo equipo y lo está haciendo muy bien César Bravo como técnico".

“Y la U está en los altibajos. No definen qué línea quieren tomar de fútbol, qué línea de fútbol quieren con Gago. De repente juegan bien, ganan partidos, pero no convencen. Le pasa lo que está pasando en Colo Colo, que salvo el partido con La Serena, ganan partidos pero no convencen", añadió.

Finalmente, el estratega chileno de 64 años dejó una dura reflexión sobre el fútbol nacional. “El fútbol chileno está envuelto en eso, en llegar a primera y no agarrar la segunda. Creo que eso falta un poco en nuestro fútbol, ser un poco más constante y arriesgar un poco más. En el fútbol hay que arriesgar un poco más para poder ser candidato a ganar títulos", sentenció.