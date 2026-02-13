Fiesta de la Independencia de Talca 2026: fecha, horarios y los artistas confirmados del festival gratuito / Agencia Uno

Con gran expectativa fue anunciada la parrilla oficial del Festival de Talca 2026, evento que se realizará entre este viernes 13 y el domingo 15 de febrero en el Parque Río Claro.

El show cuenta con entrada gratuita, la que permitirá disfrutar de los distintos nombres que se presentarán durante las tres noches del evento maulino.

El tradicional festival del Maule, también conocido como la Fiesta de la Independencia de Talca, contará con la animación de José Miguel Viñuela y Carolina Herrera. Las entradas ya están disponibles por el sistema Passline, siendo válidas para los tres días con un único acceso por persona.

Revisa los artistas por día y horarios del evento en el Parque Río Claro

La programación musical comenzará el viernes 13 de febrero con las presentaciones de Ráfaga y Damas Gratis, una noche de cumbia y ritmo argentino. El sábado 14, coincidiendo con el Día de los Enamorados, será el turno de Myriam Hernández y los esperados Los Bunkers, quienes volverán a encender los escenarios en el sur del país.

El cierre del evento será el domingo 15, con la participación de la querida cantante nacional María José Quintanilla y el dúo romántico Los Vásquez.

“Será un evento familiar y completamente gratuito, con grandes artistas para todos los gustos”, destacaron desde la Municipalidad de Talca.

En tanto, las puertas del recinto se abrirán a las 16:00 horas y se cerrarán a la 01:00, sin posibilidad de ingreso posterior.