Competirá con el Festival de Viña del Mar: Chilevisión estrenará nuevo programa de humor

Este viernes, Chilevisión dio a conocer su nueva apuesta con el que buscará competir con el Festival de Viña del Mar.

La señal televisiva ofrecerá su primer “Festival de Comedia”, donde participarán 18 reconocidos humoristas de nuestro país.

Este festival se transmitirá en vivo en horario prime los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero y finalizará el 1 de marzo.

Los artistas confirmados y que mostrarán sus mejores rutinas serán: Bombo Fica, Dino Gordillo, Mauro Parra, Rodrigo González, Claudio Michaux, Coronel Valverde, Atletas de la risa, Rossy Rossy, Nico Pontigo, Gaby del Río, Bodoque, Señor Kampos, Lady Garfia, Gon Trujillo, Joche Vidal y Lis la cubana.

Desde el canal anunciaron que se sumarán más nombres a este festival.

“Este será un contenido diferente de Chilevisión, el canal que consolida su compromiso con el humor y con las producciones nacionales”, aseguraron en un comunicado.