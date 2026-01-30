;

Competirá con el Festival de Viña del Mar: Chilevisión estrenará nuevo programa de humor

El ‘Festival de Comedia’ será transmitido en vivo y reunirá a 18 reconocidos humoristas.

Nicolás Lara Córdova

Competirá con el Festival de Viña del Mar: Chilevisión estrenará nuevo programa de humor

Este viernes, Chilevisión dio a conocer su nueva apuesta con el que buscará competir con el Festival de Viña del Mar.

La señal televisiva ofrecerá su primer “Festival de Comedia”, donde participarán 18 reconocidos humoristas de nuestro país.

Revisa también:

ADN

Este festival se transmitirá en vivo en horario prime los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero y finalizará el 1 de marzo.

Los artistas confirmados y que mostrarán sus mejores rutinas serán: Bombo Fica, Dino Gordillo, Mauro Parra, Rodrigo González, Claudio Michaux, Coronel Valverde, Atletas de la risa, Rossy Rossy, Nico Pontigo, Gaby del Río, Bodoque, Señor Kampos, Lady Garfia, Gon Trujillo, Joche Vidal y Lis la cubana.

Desde el canal anunciaron que se sumarán más nombres a este festival.

“Este será un contenido diferente de Chilevisión, el canal que consolida su compromiso con el humor y con las producciones nacionales”, aseguraron en un comunicado.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad