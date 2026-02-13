;

Vodka chileno es destacado entre los cinco mejores del mundo: cuánto cuesta y dónde se puede comprar

El brebaje es elaborado con papas patagónicas y agua de manantial glacial de Vista Hermosa.

Sebastián Escares

De la Patagonia al mundo: un vodka creado en Coyhaique, en la región de Aysén, fue premiado recientemente como uno de los cinco mejores del mundo.

El concurso “Wine & Spirits Wholesalers of America” en Las Vegas le otorgó una medalla de oro al licor llamado Kawesqar.

El concurso de Cata de Vinos y Licores se celebra anualmente como parte del evento Access LIVE de la WSWA, donde se premia la excelencia del sabor, brindando a las marcas mayor visibilidad entre distribuidores y asistentes del sector.

Kawesqar: el destacado vodka elaborado en Chile

El destacado vodka chileno es “elaborado con papas patagónicas locales y agua manantial glacial de Vista Hermosa”, señalan desde Forbes.

Es suave y limpio en boca, con sabores a tierra húmeda, notas cremosas de patata, un ligero dulzor y un toque fresco y mineral. En boca, es más redondo que un vodka de trigo típico”, agregan desde el medio antes citado.

Desde la marca expresaron que “nos enorgullece estar de vuelta en nuestra bella región con medalla de oro. Fuimos a la feria más importante de USA en Las Vegas, WSWA, donde presentamos nuestro vodka Kawesqar y, ¡obtuvimos medalla de oro!“.

¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?

En el sitio web de la marca, indican que la botella de 750ml de Vodka de papas Kawesqar tiene un precio de $33.990.

En tanto, la plataforma lareserva.cl vende la unidad del brebaje en $38.990.

