“Un tipo me tiró...”: Músico e influencer cuenta cómo fue víctima de la delincuencia en Chile

“Estoy muy decepcionado y frustrado”, contó en sus redes sociales Blake Robert. Sus seguidores lo apoyaron: “Lo siento por esto, en nombre de mi país”.

Una frustración total es ser robado mientras se está de viaje. Eso fue lo que le pasó a Blake Robert, un joven músico estadounidense cuyo sueño es llegar desde Texas a la Patagonia. Su viaje comenzó sin dinero, solventando sus gastos con lo que pueda juntar con su guitarra.

Robert pasó de los 180 mil seguidores que tenía en septiembre pasado a más de 403 mil en Instagram, gracias a esta travesía. Una de las paradas de su viaje fue Chile, donde antisociales le robaron algunas de sus pocas pertenencias con una técnica clásica.

“Estoy muy decepcionado y frustrado. Intento estar alerta, pero tenían tres hombres y su plan fue muy hábil y profesional. El mundo a veces es un lugar cruel. Hoy fue uno de esos días”, posteó en su cuenta.

En su relato cuenta que “han pasado 34 días viajando desde Texas hasta Argentina sin dinero, y acabo de ser robado. Se llevaron toda mi mochila. Estaba en el parque preparándome para tocar, y un tipo me tiró un falso excremento de pájaro encima, y otro me ofreció servilletas“, relató, con pesar desde fuera del Costanera.

“Era todo un plan. Y mientras me ofrecía servilletas, otro tipo se acercó a mi equipaje, desabrochó mi mochila y salió corriendo con ella. Así que ahora no tengo ropa, excepto esta que llevo puesta. Mi laptop desapareció. Solo me quedan mi guitarra y este parlante que estaba en mi equipaje”, agregó.

La reacción de los chilenos

Robert usó un rastreador para buscar su computador portátil, pero llegó a una bodega muy sospechosa y desistió de seguir la búsqueda. “Lo primero que necesito hacer es conseguir un cargador de teléfono, porque si mi teléfono muere, voy a estar completamente jodido”

“Literalmente me robaron toda mi ropa, así que necesito algunas camisetas, calcetines, ropa interior. Estoy muy enojado y muy cansado. Compré todas estas cosas, y sé que probablemente debería terminar la serie, pero no puedo rendirme”, remató.

Sus seguidores locales le mostraron su solidaridad. “Lo siento por esto, en nombre de mi país”, escribió la influencer @trinicerdabaeza. “Maldición, hermano... Siento escuchar eso. ¡Que Dios te siga protegiendo en el viaje! ¡Sigue adelante!“, escribió alguien que no era su hermano.

El testimonio:

