“Un tipo me tiró...”: Músico e influencer cuenta cómo fue víctima de la delincuencia en Chile
“Estoy muy decepcionado y frustrado”, contó en sus redes sociales Blake Robert. Sus seguidores lo apoyaron: “Lo siento por esto, en nombre de mi país”.
Una frustración total es ser robado mientras se está de viaje. Eso fue lo que le pasó a Blake Robert, un joven músico estadounidense cuyo sueño es llegar desde Texas a la Patagonia. Su viaje comenzó sin dinero, solventando sus gastos con lo que pueda juntar con su guitarra.
Robert pasó de los 180 mil seguidores que tenía en septiembre pasado a más de 403 mil en Instagram, gracias a esta travesía. Una de las paradas de su viaje fue Chile, donde antisociales le robaron algunas de sus pocas pertenencias con una técnica clásica.
“Estoy muy decepcionado y frustrado. Intento estar alerta, pero tenían tres hombres y su plan fue muy hábil y profesional. El mundo a veces es un lugar cruel. Hoy fue uno de esos días”, posteó en su cuenta.
Revisa también:
En su relato cuenta que “han pasado 34 días viajando desde Texas hasta Argentina sin dinero, y acabo de ser robado. Se llevaron toda mi mochila. Estaba en el parque preparándome para tocar, y un tipo me tiró un falso excremento de pájaro encima, y otro me ofreció servilletas“, relató, con pesar desde fuera del Costanera.
“Era todo un plan. Y mientras me ofrecía servilletas, otro tipo se acercó a mi equipaje, desabrochó mi mochila y salió corriendo con ella. Así que ahora no tengo ropa, excepto esta que llevo puesta. Mi laptop desapareció. Solo me quedan mi guitarra y este parlante que estaba en mi equipaje”, agregó.
La reacción de los chilenos
Robert usó un rastreador para buscar su computador portátil, pero llegó a una bodega muy sospechosa y desistió de seguir la búsqueda. “Lo primero que necesito hacer es conseguir un cargador de teléfono, porque si mi teléfono muere, voy a estar completamente jodido”
“Literalmente me robaron toda mi ropa, así que necesito algunas camisetas, calcetines, ropa interior. Estoy muy enojado y muy cansado. Compré todas estas cosas, y sé que probablemente debería terminar la serie, pero no puedo rendirme”, remató.
Sus seguidores locales le mostraron su solidaridad. “Lo siento por esto, en nombre de mi país”, escribió la influencer @trinicerdabaeza. “Maldición, hermano... Siento escuchar eso. ¡Que Dios te siga protegiendo en el viaje! ¡Sigue adelante!“, escribió alguien que no era su hermano.
El testimonio:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.