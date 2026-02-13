Violenta encerrona en Quilicura: apuntan con subametralladora a mujer embarazada de siete meses

Una violenta encerrona afectó a una pareja la mañana de este viernes en la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana. Entre las víctimas se encuentra una mujer embarazada de siete meses, quien resultó ilesa pese a la gravedad del hecho.

El asalto ocurrió en las inmediaciones de Américo Vespucio con San Martín, en las afueras de una empresa del sector. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la pareja se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue interceptada por dos motocicletas en las que se movilizaban entre tres y cuatro sujetos.

Según el relato del esposo, al menos dos de los individuos portaban armas de fuego. Bajo amenazas, los obligaron a descender del automóvil para luego huir con el vehículo robado. El afectado aseguró que uno de los delincuentes llevaba lo que parecía ser una subametralladora tipo Uzi, lo que incrementó el nivel de intimidación durante el atraco.

El procedimiento quedó registrado por cámaras de televigilancia instaladas en el sector, cuyas imágenes están siendo revisadas por las policías para identificar a los responsables y establecer la dinámica exacta del delito.

Pese al violento actuar de la banda, no se reportaron personas lesionadas. Carabineros realizó las primeras diligencias en el lugar y trabaja para dar con el paradero de los involucrados y recuperar el automóvil sustraído.