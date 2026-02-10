Incendio de gran magnitud consume aserradero en Peralillo y moviliza a bomberos de toda la región
El fuego afecta gran parte de las instalaciones y obliga a bomberos de varias comunas a desplegar un operativo para controlar la emergencia.
Incendio consume gran parte de aserradero en Peralillo
01:52
Un incendio de gran intensidad afecta al aserradero AI S.A, ubicado junto a la Ruta 90, en la zona fronteriza entre las comunas de Peralillo y Marchigüe, región de O’Higgins.
La magnitud del siniestro obligó a decretar alarma general, activando un amplio operativo con bomberos locales y voluntarios de Nancagua, Chimbarongo, Pumanque y San Fernando, además de equipos especializados Cascada.
Las llamas consumen gran parte de las instalaciones, mientras los equipos trabajan para contener el fuego y evitar su propagación.
Autoridades y cuerpos de emergencia llamaron a los conductores a extremar precauciones en la Ruta 90, reducir la velocidad y, en lo posible, utilizar vías alternativas, respetando las indicaciones de los bomberos.
