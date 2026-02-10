;

Incendio de gran magnitud consume aserradero en Peralillo y moviliza a bomberos de toda la región

El fuego afecta gran parte de las instalaciones y obliga a bomberos de varias comunas a desplegar un operativo para controlar la emergencia.

Martín Neut

Matías Llanca

Un incendio de gran intensidad afecta al aserradero AI S.A, ubicado junto a la Ruta 90, en la zona fronteriza entre las comunas de Peralillo y Marchigüe, región de O’Higgins.

La magnitud del siniestro obligó a decretar alarma general, activando un amplio operativo con bomberos locales y voluntarios de Nancagua, Chimbarongo, Pumanque y San Fernando, además de equipos especializados Cascada.

