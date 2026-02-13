En medio de expansión: conocida marca de ropa española para mujeres anuncia su llegada a Chile / Getty Images

Una conocida marca de ropa de origen español arribará a Chile, luego de dar a conocer su interés en ingresar al mercado de la moda en nuestro país.

La marca se especializa en ofrecer calzado y diversas prendas de vestir para mujeres. Ahora, la firma atraviesa un periodo de expansión por lo que está sumando presencia por distintos lugares del mundo, entre los que se encuentra Chile.

Se trata de Alma en Pena, empresa madrileña de moda femenina que cuenta con cuatro tiendas propias en España, las cuales se ubican en Madrid, Sevilla, Tenerife y Málaga.

Esta última sucursal cuenta con 600 metros cuadrados de superficie y es una de las más grandes del país, según consigna el sitio especializado Modaes.

Alma Pena ya entró en el mercado de Medio Oriente durante el pasado 2025 y continuará ampliando su presencia por Latinoamérica, donde actualmente ya está presente en México, Perú y Colombia.

Ahora, los próximos destinos de la marca española son Panamá, República Dominicana y Chile, afirmó el medio antes citado. Eso sí, aún no existe una fecha oficial de su arribo a territorio nacional.

Los planes de la firma será colaborar con socios locales para dar a conocer todos sus productos en el retail de nuestro país.